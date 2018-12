Fico, aiutare istituto Studi Filosofici

(ANSA) - NAPOLI, 7 DIC - "Sono convinto che questo istituto ha fatto cultura a Napoli, fa cultura a Napoli e chi investe e crede nella cultura e forma cittadini va sempre aiutato, le soluzioni si devono trovare". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, partecipando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto per gli studi filosofici di Napoli.

Un legame, quello con l'Istituto, che inizia anni fa, negli anni del meet up napoletano. "In una prima riunione che facemmo nel 2005 a Mergellina arrivò un gruppo di ragazzi con un libretto rosso - ha ricordato Fico - ed era un gruppo di ragazzi dell'Istituto per gli Studi Filosofici e il libretto riassumeva una problematica gravissima dello lo sversamento dei rifiuti tossici che all'epoca non conoscevo. E da lì abbiamo iniziato un lavoro insieme".(ANSA).