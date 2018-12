Fiamme in ex hotel occupato a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - Un incendio è divampato questo pomeriggio in un ex hotel occupato in viale Gori, a Firenze.

Sette persone, tra cui due minori di 11 e 15 anni, sono rimaste intossicate. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, polizia di Stato e polizia municipale. Le cause delle fiamme sono in corso di accertamento.