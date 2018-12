Esplosione distributore,tre gli indagati

(ANSA) - RIETI, 07 DIC - "Ci sono 3 indagati con l'ipotesi di reato: è omicidio colposo". E' quanto ha detto il procuratore capo di Rieti, Lina Cusano, in merito all'incidente avvenuto mercoledì scorso nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio. Si tratta del gestore e un dipendente del distributore e dell' l'autista dell'autocisterna esplosa. L'iscrizione si è resa necessaria "per lo svolgimento di attività irripetibili".

Intanto è in corso nel reparto di medicina legale dell'ospedale de' Lellis di Rieti l'autopsia delle due vittime dell'incidente: il vigile del fuoco di Rieti, Stefano Colasanti, 50 anni, e un 38enne che si trovava nella zona, Andrea Maggi. Non è escluso che si svolgerà un incidente probatorio per fare chiarezza su quanto è accaduto. "Dipende dall'evoluzione delle cose", ha spiegato il procuratore Cusano. Rispondendo ad una domanda se l'esplosione potrebbe essere stata causata da un errore umano, il procuratore ha spiegato che la Procura "non ha piste in questo momento".