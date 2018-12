Cameriera di Trump, assunta da illegale

(ANSA) - NEW YORK, 7 DIC - Victorina Morales contro Donald Trump: la cameriera guatemalteca che da anni fa il letto al presidente nel suo club di golf in New Jersey e' uscita allo scoperto autodenunciandosi come illegale. La donna ha spiegato al New York Times di averlo fatto perche' nauseata della retorica anti-migranti del capo della Casa Bianca. Parlando attraverso un avvocato specializzato in cui di immigrazione, Victorina si e' detta "stanca dell'abuso, degli insulti, del modo in cui parla di noi quando sa che stiamo aiutandolo a fare soldi. Sudiamo per rispondere a qualsiasi suo bisogno ma dobbiamo sottoporci a questa umiliazione". La Morales e' arrivata illegalmente dal Guatemala nel 1999 e dal 2013 lavora a Bedminster pur essendo senza documenti. La donna e' consapevole che, uscendo allo scoperto, ha rischiato il licenziamento e, peggio, la deportazione. Nel frattempo ha presentato domanda di asilo e sta valutando se fare causa alla Trump Organization per abuso e discriminazione sul luogo di lavoro.