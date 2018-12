Travolto da pullman, muore ciclista Roma

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Incidente mortale all'alba in viale Manzoni, all'angolo con via Merulana, al centro di Roma. E' accaduto intorno alle 5.45. Coinvolti una bicicletta e un pullman che trasporta passeggeri all'aeroporto. La vittima è il ciclista: un uomo di 60 anni. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Alla guida del pullman c'era un italiano di 61 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale.