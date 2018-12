Corona: Pg, deve andare in carcere

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Sarà depositato entro lunedì prossimo il ricorso per Cassazione della Procura Generale di Milano contro l'ordinanza con cui venerdì scorso il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l'affidamento territoriale a Fabrizio Corona rigettando la richiesta del carcere avanzata dall'avvocato Avvocato generale Nunzia Gatto.

Il pg Gatto, da quanto si è saputo, sta scrivendo l'atto di impugnazione con cui si ribadisce che l'ex agente fotografico deve espiare la pena in cella per le molte violazioni sia della legge sugli stupefacenti che prevede l'affidamento in prova in casi particolari sia delle prescrizioni ordinarie.