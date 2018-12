Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,26%)

(ANSA) - TOKYO, 5 DIC - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo, in scia alla pesante contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, mentre continua l'incertezza tra gli investitori sui termini dell'accordo sul commercio, concordato tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping.

Il Nikkei fa segnare un calo dell'1,26%, a quota 21.759,21, con una perdita di 276 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 112,70, così come sull'euro, a 127,80.