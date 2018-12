Trump rendo omaggio a ex presidente Bush

(ANSA) - WASHINGTON, 3 DIC - Il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania hanno reso omaggio all'ex presidente George H.W. Bush nella camera ardente allestita nella Rotunda di Capitol Hill.

Gli attuali inquilini della Casa Bianca si sono intrattenuti circa un minuto davanti al feretro raccolti in preghiera, prima che il tycoon facesse il saluto e la first lady portasse la mano sul cuore.

I Trump faranno di persona le condoglianze alla famiglia Bush nelle prossime ore nella Blair House, un ufficio governativo di fonte alla Casa Bianca. Poi giovedi' parteciperanno ai funerali alla National Cathedral insieme a tutti gli ex presidenti: George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter.

Saranno presenti anche tutte le ex first lady, tranne Rosalyn Carter.