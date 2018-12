Spotify, hip hop domina classifiche 2018

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - L'hip hop domina le classifiche Spotify del 2018 con Drake, artista più ascoltato nel mondo, e Sfera Ebbasta in Italia.

Come nel 2015 e nel 2016, infatti, il rapper canadese ha conquistato la corona. Con 7,9 miliardi di riproduzioni nel 2018, è ora l'artista più ascoltato in streaming di tutti i tempi. L'album "Scorpion" e il brano "God's Plan" hanno occupato il primo posto nelle classifiche dedicate alle due categorie - con God's Plan che ha totalizzato più di un miliardo di streaming.

Oltre 48 milioni di ascoltatori mensili hanno portato Ariana Grande a guadagnare il titolo di artista femminile più ascoltata in streaming, seguendo le orme di Rihanna, vincitrice per ben tre volte. In Italia nel 2018 rap e trap nostrani regnano incontrastati: Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Gemitaiz dominano le top chart dedicate ad artisti, brani e album. Nella classifica dedicata ad artisti e album è Sfera Ebbasta a trionfare, registrando il maggior numero di streaming in assoluto come artista e con Rockstar.