Mattarella, informazione va difesa

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "La nostra Costituzione non si limita a stabilire principi e valori, ma chiede allo Stato di farsi parte attiva per il loro raggiungimento. Questo vale, naturalmente, anche per la libertà di opinione e di espressione.

Il pluralismo informativo è un valore fondamentale per ogni democrazia, che va difeso e concretamente attuato e sostenuto".

Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione del centenario dell'Associazione stampa parlamentare.