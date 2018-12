Israele: no a violenza su donne,sciopero

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 DIC - E' in corso in tutta Israele lo sciopero nazionale contro la violenza sulle donne. Migliaia di manifestanti, sia donne sia uomini, stanno dimostrando per chiedere al governo di intervenire con urgenza contro gli abusi domestici e le violenze contro le donne. A Tel Aviv questa mattina centinaia di scarpe rosse da donna hanno ricoperto una parte della centralissima piazza dell'Habima, una delle principali della città. I manifestanti hanno poi bloccato alcuni nodi stradali del Paese causando problemi al traffico: il primo è stato quello delle Azrieli Tower sempre a Tel Aviv. A Gerusalemme invece è stato bloccato uno degli accessi alla città. Molti gli slogan e i cartelli, tra cui 'Stop uccidere le donne'. A Beer Sheba, nel sud di Israele, i manifestanti hanno presidiato l'ingresso del municipio.