Coni: Malagò, piena disponibilità

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Vogliamo provare a condividere le cose per farle al meglio. Abbiamo fatto presente il nostro punto di vista, ora c'è piena disponibilità a trovare condivisioni, come peraltro scritto molto bene nel programma di governo". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando le ultime novità sulla riforma dello sport contenuta nella bozza di manovra in questi giorni in discussione in aula.

Sulla possibilità di nuovi incontri con il sottosegretario Giorgetti, Malagò ha confermato che ve ne saranno di altri ma non ha voluto aggiungere altro: "Abbiate un attimo di pazienza", ha glissato il capo dello sport italiano con i cronisti a margine di un evento al salone d'onore.