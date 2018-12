Box office Usa, domina Ralph Spacca

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Ralph Spaccatutto, ovvero il sequel Ralph Spacca internet ambientato tra videogiochi e web, sei anni dopo il primo, spacca anche il box office Usa con il secondo capitolo dei film Disney e nel fine settimana dopo il record del Ringraziamento mantiene ancora il primo posto e guadagna al box office 25.8 milioni di dollari. Al secondo posto "Il Grinch", in versione animata, con 17.7 milioni in biglietti venduti nelle sale Usa e Canada. Segue un altro sequel, quello di Rocky, ovvero Creed II. Il dramma dedicato alla box della MGM incassa 16.8 milioni, raggiungendo un totale di 81.2 milioni. Infine l'horror della Sony "The Possession of Hannah Grace" esordisce in modo molto modesto incassando solo 6.5 milioni.