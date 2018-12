Astorre segretario,più forte Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Sarà Bruno Astorre il nuovo segretario del Pd Lazio. Il senatore ha vinto le Primarie aperte che si sono tenute ieri dalle 8 alle 21 in tutta la regione.

Astorre, uomo forte di Areadem nel Lazio, ha ottenuto il 70 per cento delle preferenze, con oltre 44 mila voti. Un risultato che rafforza in prospettiva non solo locale anche il governatore Nicola Zingaretti. Ufficialmente neutrale al congresso regionale, il presidente della Regione ha però a livello nazionale buoni rapporti con Dario Franceschini e con Paolo Gentiloni, l'altro grande sostenitore del nuovo segretario laziale. Ventimila voti sono andati invece allo sfidante principale di Astorre, il deputato Claudio Mancini, dalemiano storico, era il candidato di Renzi, Orfini e dei Popolari di Gasbarra e Fioroni: "Abbiamo perso ma con un voto straordinario.

Viva il Pd" ha commentato. Il terzo candidato, Andrea Alemanni (area Richetti), non ha sfondato: Astorre ha vinto anche nel II Municipio di cui il giovane dirigente è vicepresidente.