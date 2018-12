Sanità: G.Grillo, più trasparenza

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Per ridurre i tempi delle liste d'attesa nella sanità "aiuteremo le regioni a migliorare i loro servizi di prenotazione (il CUP che tutti conoscerete) in modo da velocizzare il sistema". Lo scrive il ministro della Salute Giulia Grillo, in un post pubblicato sul Blog delle stelle.

"Vogliamo finalmente - afferma, annunciando interventi nella manovra - mettere fine alla vergogna che si consuma da anni sulla pelle dei pazienti: attese infinite per una mammografia o una colonscopia, per una visita oncologica o cardiologica.

D'accordo con le regioni, presenteremo il nuovo Piano nazionale per la gestione delle liste d'attesa che darà più certezze ai cittadini, migliorerà la trasparenza e darà un colpo d'acceleratore sulla digitalizzazione in tutto il Paese e i fondi nella legge di bilancio serviranno proprio a migliorare la situazione".