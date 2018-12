Picchiato su treno per un rimprovero

(ANSA)- MONZA, 1 DIC - Tre giovani italiani, un 18 enne di Torino, un 23 enne di Lesmo e un 25 enne di Brugherio (Monza-Brianza), sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato per aver picchiato un uomo di 55 anni che li aveva rimproverati a bordo di un treno regionale Lecco-Milano Porta Garibaldi mentre entrava in stazione a Monza, fratturandogli l'orbita oculare sinistra e uno zigomo. Una 21 enne e un coetaneo romeno sono invece stati denunciati a piede libero. Il gruppo è accusato di lesioni aggravate. A salvare l'uomo dall'aggressione è stato un poliziotto fuori servizio. L'uomo aveva rimproverato un gruppo di giovani che, sdraiati, occupavano intere file di sedili, nonostante il treno fosse strapieno, ed è stato selvaggiamente picchiato, sotto gli occhi della moglie. L'agente, nonostante la calca, è riuscito a raggiungere il 55 enne, con una vistosa ferita sanguinante all'occhio sinistro accanto alla moglie sotto shock, mentre un giovane continuava a picchiarlo. In stazione gli arresti.