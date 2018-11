Di Maio, discuteremo Global Compact

(ANSA) - VERONA, 30 NOV - "Il Global Compact lo discuteremo in Parlamento. Sarà l'occasione per discutere un provvedimento, un accordo importante, però ricordo non è un atto vincolante". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando che "ci sono differenze di vedute nella maggioranza, ma è una discussione molto serena. Non mi preoccupa, perché stiamo parlando di dare al Parlamento, organo sovrano di questo Paese, l'occasione di discuterne". "Chi ha criticato questa scelta - ha concluso - ne ha tutto il diritto; ricordo che non c'è posto migliore per discutere un accordo così importante se non in Parlamento".