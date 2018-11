21 mln l'anno atti di pirateria su sport

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Si stimano circa 4,6 milioni di persone oltre i 15 anni che guardano illegalmente eventi sportivi live, per circa 21 milioni di atti di pirateria l'anno.

Il 23% del totale dei pirati di sport live, cioè poco più di un milione di persone, ha fatto ricorso a Iptv. Sono fra i dati della ricerca Fapav/Ipsos presentato al Convegno 'La galassia delle Iptv illegali. Sport, eventi live e contenuti audiovisivi' in corso alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia a Roma.

Gli sport più seguiti online illegalmente sono il calcio (da 3 pirati su 4), poi la Formula 1, seguono a pari merito Moto GP e tennis, poi basket e sci. "Negli anni nel mio ruolo ho avuto modo di conoscere il fenomeno della pirateria online e so quanto sia devastante il suo impatto sul settore", ha detto Gennaro Vecchione, generale di divisione della Guardia di Finanza, e nominato proprio in questi giorni direttore del Dis.