Premier Khan tende la mano all'India

(ANSA) - NEW DELHI, 28 NOV - "Dico ancora una volta che se l'India facesse un passo in avanti, il Pakistan ne farebbe due.

Se Francia e Germania, che hanno combattuto molteplici guerra in passato, oggi vivono come buoni vicini, credo che potrebbero farlo anche India e Pakistan". Il premier del Pakistan Imran Khan - come riporta il quotidiano The hindu - ha fatto appello al ripristino dei rapporti commerciali tra India e Pakistan. L'occasione è stata, questa mattina, la cerimonia di fondazione del corridoio di Kartarpur alla quale hanno presenziato anche due ministri del governo indiano Hardeep Singh Puri e Harsimrat Kaur Badal, assieme al capo di gabinetto del Punjab Navjaot Singh Sidhu. Il corridoio di Kartarpur è una striscia di 6 km che consentirà agli indiani di entrare in Pakistan e raggiungere direttamente il tempio sikh di Kartarpur senza bisogno di visto e passaggio di frontiera. Nessun ministro indiano si era recato in Pakistan dalla visita del ministro degli Interni Rajnath Singh, nel 2016.