Higuain 'con la Juve ho sbagliato"

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 28 NOV - ''Non cerco il riscatto ma so che devo dare di più. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato a puntare su di me e aiutare la società a raggiungere tutti gli obiettivi''. Lo dice l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League contro il Dudelange: ''Contro la Juventus ho sbagliato, non è stato certo una bella immagine. Ma non sono né arrabbiato, né nervoso. Gioco da 13 anni in Europa e dimostrerò che quell'errore con la Juve mi ha fatto migliorare ancora. Guardiamo avanti, voglio giocare e tornare a segnare, non mi piace per niente stare fuori''.

Higuain benedice il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic a gennaio (''E' un grande, aiuta sempre avere giocatori con quella mentalità'') e nega di voler andare via dal Milan: ''Capisco che dire che sto male qui fa vendere i giornali ma a me interessa quello che sento io. La società e la squadra sanno che sono felice qui''.