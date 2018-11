Trump al Messico, rimpatriare i migranti

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Donald Trump lancia un monito al Messico: rispedisca a casa i migranti al confine con gli Usa.

"Dovrebbero rimpatriare nei loro Paesi quei migranti che sventolano le bandiere - scrive su Twitter - molti dei quali sono spietati criminali. Lo facciano con gli aerei, con i bus o come vogliono, ma quelle persine non entreranno mai negli Stati Uniti". Intanto, almeno 42 migranti sono stati arrestati sul lato americano del confine in seguito alle tensioni delle ultime ore.