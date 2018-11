Tav: Foietta, traccheggio ipocrita

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Il commissario straordinario del governo per l'asse ferroviario Torino Lione Paolo Foietta, definisce "ipocrita" il "traccheggio" del Governo sulla tav e avverte che dal 2019 in caso di ritardi la perdita sarà di "75 mln al mese". "C'è una tendenza con questo percorso dell' analisi costi-benefici, più che a rimettere in discussione l'opera a prendere tempo. Le notizie che arrivano","sono quelle di una azione di traccheggio che riesca a traghettare la scadenza delle elezioni europee. Questo a mio avviso - sottolinea a margine del Forum di Pietrarsa - è un atteggiamento ipocrita, che non porta alcun vantaggio per il Paese".