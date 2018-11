Salvini,a febbraio parte riforma Fornero

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La differenza di decimali sulla manovra finanziaria significherà rimandare alcuni provvedimenti del governo? "No, no", ha risposto il vicepremier Matteo Salvini ai giornalisti a margine di un convegno a Roma. "Per quanto riguarda la Fornero ribadisco che a febbraio si parte", ha aggiunto perché "credo che la manovra venga approvata entro Natale e quindi con un mese di tempi tecnici, a febbraio si parte".