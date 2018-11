Salvini, Di Maio? Mio padre è pensionato

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Non fatemi parlare di vicende personali che non conosco. Io sono felice che mio padre sia un tranquillo pensionato che al massimo va in parrocchia o a giocare a bridge". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a proposito del caso del padre di Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del libro di Lilli Gruber "L'inganno".