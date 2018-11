Nati con Dna modificato, il documento

(ANSA)- ROMA, 26 NOV - E' descritto in un documento della Southern University of Science and Technology della città cinese di Shenzhen, l'esperimento in cui il Dna degli embrioni di sette coppie è stato modificato per renderlo resistente al virus Hiv responsabile dell'Aids, intervenendo sul principale recettore cui si lega il virus, il CCR5. Nel documento, reso noto dalla rivista del Massachusetts Institute of Tecnology (Mit), Technology Review, si legge che l'esperimento è stato condotto con il consenso del comitato etico. L'obiettivo dell'esperimento dal quale in Cina sono nati i primi esseri umani con il Dna modificato è ottenere individui resistenti al virus Hiv responsabile dell'Aids. Al di là di questo obiettivo, l'unico dichiarato nel documento della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, i ricercatori hanno dichiarato alla stampa di aver silenziato il recettore cellulare CCR5, al quale si lega il virus dell'Aids, con l'obiettivo di ottenere in futuro anche la resistenza al vaiolo e al colera.