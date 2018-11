Trump, 'orgoglioso lavoro Mnuchin'

(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - "Sono molto contento e orgoglioso del lavoro del segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Alle fake news piace scrivere storie che sono l'opposto, citando false fonti o persone gelose. A loro non piace chiedere un mio commento perché rovinerebbe la loro storia". Lo twitta Donald Trump replicando alle indiscrezioni del Wall Street Journal.

Secondo il quotidiano, il presidente non sarebbe soddisfatto di Mnuchin per la scelta di Jerome Powell alla guida della Fed, per le recenti tensioni a Wall Street e il suo scetticismo su una linea dura contro la Cina.