Il Vasco degli esordi in confanetto e tv

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Un Vasco Rossi meno conosciuto torna alla luce dopo 40 anni con un cofanetto speciale: si tratta dell'album di debutto '...ma cosa vuoi che sia una canzone...', in vendita dal 7/12 in un'edizione numerata che inaugura la serie Sony 'R>Play edition 40th': nel box l'LP in vinile, CD e cassetta, il 45 giri di 'La nostra relazione' e un libro-intervista scritto da Marco Mangiarotti con immagini inedite. Disponibili anche una versione in CD con booklet di 32 pagine e l'LP in vinile. Il disco è stato rimasterizzato a 24 bit/192kHz partendo dai nastri analogici da Maurizio Biancani, che aveva curato le registrazioni originali e che produsse poi album come 'Bollicine'. Sony mi ha dato carta bianca - dice Biancani- Volevo trasportare quei suoni ai giorni nostri senza modificarli: l'ho trattato come si farebbe un restauro di un'opera d'arte, senza pomparlo, mantenendo le sonorità di allora, secondo me bellissime, e così sono emersi certi echi e riverberi, e le frequenze quasi da bambino della voce di quel Vasco".