Hit parade, Salmo ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - E' ancora Playlist, quinto album di Salmo, pubblicato per Sony Music Italia e Machete Empire Records, a conquistare la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana. La raccolta record che ha registrato 9.956.884 stream su Spotify in un solo giorno infrangendo il record assoluto di numero di stream di un album in un giorno sulla piattaforma, la scorsa settimana occupava le prime 14 posizioni della top ten dei singoli, interrotto solo dai Maneskin con Torna a casa al quarto posto. Stavolta invece Salmo cede la vetta dei singoli proprio alla band romana, ma conquista le prime dieci posizioni, interrotto da Vasco Rossi con il nuovo La verità al sesto posto, e da Fedez con Prima di ogni cosa all'ottavo. A seguire, sul podio troviamo due new entry, i nuovi album di Giorgia, Pop Heart di Giorgia e di Emma, Essere qui. Quarta posizione per i Maneskin con Il ballo della vita. Segue la new entry Love di Michael Bublè con Love. Per i vinili domina Down the road wherever di Mark Knopfler.