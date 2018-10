Amori e miti, emozione Ovidio in mostra

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Una mostra ricca, complessa, colta e didascalica insieme, che vuole affascinare il lettore, anzi sedurlo come Ovidio ha saputo fare, nei secoli, con la sua opera. E' 'Amore, miti e e altre storie', ospitata dal 17 ottobre al 20 gennaio alle Scuderie del Quirinale, che mette insieme 250 opere da circa 80 musei del mondo (dal Louvre agli Uffizi, dall'Archeologico di Napoli a quello di Eretria in Grecia, dalla National Gallery di Londra alla Royal Danish Library di Copenaghen), per il bimillenario del poeta. Ecco sculture, opere pittoriche, affreschi, rilievi funerari, volumi, vasi, gioielli ed altri oggetti di ogni tipo, tutti preziosi, tutti unici a partire da capolavori come la Venere pudica di Botticelli, o la Venere callipigia dell'Archeologico di Napoli, e ancora raffigurazioni dei miti ovidiani realizzate da Cellini, Tintoretto, Ribera, Poussin, Batoni. Ma basterebbe per la visita la meraviglia delle 100 minuscole api provenienti dal corredo funerario di una fanciulla prestate dal Museo di Aquileia.