Commissione, ok rientro sfollati Morandi

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Via libera al rientro degli sfollati nelle case della zona rossa sotto quello che resta del ponte Morandi. La Commissione tecnica ha dato parere favorevole dopo aver analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di levante. "Promessa mantenuta - annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci -. A partire dalle ore 8 di giovedì 18 ottobre, sarà possibile avviare le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak".

In caso di superamento della soglia d'attenzione, rilevata dai sensori, si dovrà disporre l'evacuazione entro 4 minuti e si dovrà interdire l'accesso a tali aree fino a nuova comunicazione della Commissione tecnica.

Qualora la visibilità dovesse essere inferiore ai 1.000 metri, la velocità media del vento dovesse superare ai 10 m/s o dovesse subentrare una allerta meteo di qualsiasi livello, le operazioni non potranno essere avviate o, se già in corso, dovranno essere sospese.