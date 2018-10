Rogo auto presidente Arci pro-migranti

(ANSA) - BRINDISI, 11 OTT - L'auto di un avvocato, Vincenzo Catamo, presidente della sezione Arci di Brindisi e responsabile di progetti Sprar sull'accoglienza dei migranti, è stata incendiata la scorsa notte a San Pietro Vernotico (Brindisi).

Dai filmati di una telecamera di sorveglianza visionati dai carabinieri si vede un uomo avvicinarsi alla vettura in sella a una bicicletta. Ad andare distrutta è stata la Mini Cooper intestata alla madre del professionista. I fatti si sono verificati attorno alle 2: sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Oltre a essere presidente Arci, Catamo è anche responsabile di alcuni progetti Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo). L'Arci Puglia ha espresso in una nota solidarietà all'uomo "impegnato quotidianamente con tutto il gruppo dirigente territoriale di Arci Brindisi in percorsi virtuosi di innovazione sociale, promozione della cultura e accoglienza".