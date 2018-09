Universiadi: da Losanna l'ok definitivo

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Buone notizie per l'Universiade di Napoli 2019 giungono da Losanna, in Svizzera, dove il comitato esecutivo della Fisu, riunitosi in mattinata, ha dato il definitivo via libera alla manifestazione in programma a luglio dell'anno prossimo. La riunione, da poco conclusa - si apprende dalla struttura commissariale - ha riconosciuto i passi avanti fatti nell'organizzazione dell'evento che interesserà tutta la Campania e ha preso atto dello stato di attuazione degli interventi in cantiere per il rifacimento degli impianti sportivi che ospiteranno le diciotto discipline in programma.

"Il Comitato esecutivo della Fisu - afferma il commissario Basile all'Ansa - anche a seguito delle risposte ai puntuali chiarimenti richiesti dai componenti, ha espresso apprezzamento per la dettagliata illustrazione del programma dell'evento e dello stato di avanzamento degli interventi riferiti alle diverse tematiche: villaggio degli atleti, impianti sportivi, accoglienza, sistema dei trasporti, sicurezza e assistenza medica".