Toti, impianto Dl Genova non cambi

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Sul Dl Genova il presidente della Regione Liguria, Giovani Toti, si augura che "non sia modificato l'impianto concordato con il governo, con tutti gli aiuti e i sostegni previsti per il porto, il gettito Iva, gli aiuti alle imprese e agli sfollati, la viabilità. E il nome del commissario...". Lo afferma in conferenza stampa il presidente della Regione Liguria, e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti.

"Ci aspettiamo aiuti sostanziosi così come concordato col premier Conte - aggiunge - aiuti al porto e all'economia di Genova e del Nord ovest, alcune centinaia di milioni di aiuti alle imprese e alla comunità portuale, aiuti agli sfollati superiori a quelli già stabiliti con legge regionale, aiuti per gli autotrasportatori e che il commissario abbia poteri e capacità operativa visto che costerà molto agli italiani; certo deve essere una figura cristallina e con un curriculum tale da garantire una capacità operativa di rara efficacia, visto che il governo demanda tutto a questo commissario".