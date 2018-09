Usa: Kavanaugh respinge le ccuse

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Questo presunto evento di 35 anni fa non è accaduto". Così Brett Kavanuagh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, si difende dalle nuove accuse del New Yorker, secondo il quale i democratici al Senato sono a conoscenza di una seconda donna che lo accusa di molestie durante i tempi dell'università, a Yale. "E' una calunnia. Non vedo l'ora di testimoniare giovedì e di difendere il mio buon nome" aggiunge Kavanaugh riferendosi all'audizione in Senato che terrà insieme alla sua prima accusatrice, Christine Ford.