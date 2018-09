Vittime terrore, stop a Abu Mazen in Usa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 SET - Un gruppo di israelo-americani congiunti di vittime di attacchi terroristici palestinesi ha chiesto al presidente Donald Trump di impedire l'ingresso negli Stati Uniti al presidente palestinese Abu Mazen quando questi si recherà a New York per partecipare ai lavori dell' Assemblea generale dell'Onu. Secondo i firmatari dell'appello Abu Mazen dovrebbe essere definito 'persona non grata' negli Stati Uniti in quanto - affermano - versa stipendi mensili agli autori di attacchi anti-israeliani. Nei giorni scorsi l'Anp ha smentito informazioni stampa secondo cui Abu Mazen ed il ministro degli esteri dell'Anp Riad al-Malki avevano avuto problemi nell' ottenere visti di ingresso negli Stati Uniti.

Intanto alcuni esponenti nazionalisti israeliani hanno attaccato l'ex premier Ehud Olmert per aver incontrato Abu Mazen, a Parigi, e per aver dichiarato che resta il principale partner di pace di Israele.