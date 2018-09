Dolce & Gabbana, sfilano Monica e Carlà

(ANSA) - MILANO, 23 SET - L'ex Premiere Dame Carla Bruni, l'attrice Monica Bellucci, le sempre bellissime Eva Herzigova e Marpessa, la famiglia Rossellini al gran completo con mamma Isabella e i figli Roberto ed Elettra, con ultimo nato in braccio, sono la sorpresa della sfilata di Dolce & Gabbana per la prossima estate.

In scena al Metropol una collezione che celebra il Dna della griffe mandando in passerella famiglie e coppie di ogni tipo: madre e figlia, nonna e nipote, marito e moglie, ragazza e ragazza. Una proposta per tutte le età e tutte le taglie, con modelle curvy come Ashley Graham.