Conte, su dl Genova stiamo chiudendo

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), 23 SET - Sul decreto Genova "stiamo chiudendo il cerchio, in questo momento è al ministero dell'Economia, stiamo aspettando gli ultimi rilievi per trasmetterlo a brevissimo al Quirinale, perché possa andare in Gazzetta Ufficiale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del francobollo commemorativo per Padre Pio.