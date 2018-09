Toffa, mia sfida con cancro in un libro

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Fiorire d'inverno" cioè nel periodo più difficile dell'anno. E' il potente messaggio di rinascita e speranza che Nadia Toffa lancia nel suo libro che uscirà il 9 ottobre per Mondadori. Ed è la stessa Iena, che sta combattendo contro un tumore ovvero come lei stessa dice "la sfida più difficile della mia vita", a raccontarlo in un lungo post sui social che sta facendo il pieno di like: "Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un'occasione, una opportunità". "Una creatura, questo libro, nata nel periodo più difficile della mia vita - scrive - eppure vi inonderà di gioia. Lo troverete pieno d'amore. 'Fiorire d'inverno' perché non ho mai sospeso la vita per la malattia, per il cancro e nessuno dovrebbe farlo. Ecco come ci sono riuscita io". "Non si sa - ammette con sincerità la Toffa - chi vincerà.

Vivendo lo scoprirò controllo dopo controllo tra qualche anno.

Chi ha il cancro sa di cosa parlo".