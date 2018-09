Sky: da Comcast offerta più alta

(ANSA) - ROMA, 22 SET - L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,67. L'offerta di Comcast valorizza Sky a 29,7 miliardi di sterline.

E' questo l'esito della battaglia per l'emittente televisiva, secondo quanto annunciato dopo la chiusura delle offerte. Per i dettagli bisognerà aspettare l'ufficializzazione e poi ci vorranno comunque ancora due settimane per conoscere il verdetto degli azionisti della pay-tv britannica.