Salvini, da Raggi mi aspettavo di più

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sul sindaco di Roma "la penso come la pensano tanti cittadini e tanti romani: dalla Raggi si aspettavano molto di più". Cosi il ministro dell'Interno Matteo Salvini interpellato ad Atreju. Ma a Roma siete in maggioranza o all'opposizione?, gli è stato chiesto."Siamo all'opposizione", ha risposto. Poi si è corretto "Ci siamo, siamo gli ultimi arrivati, diciamo così, in punta di piedi".