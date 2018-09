Salmo, nuovo singolo record streaming

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Salmo batte il record di streaming nelle 24 ore su Spotify: il nuovo singolo '90Min', uscito il 21 settembre, ha raggiunto in un giorno un milione di stream, il debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista, sottolineano dalla Sony. '90Min' è primo anche su Apple Music e iTunes. Il brano anticipa il nuovo album del rapper, 'Playlist', in uscita nei prossimi mesi.