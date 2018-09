Paura in centro Roma,sassi da cavalcavia

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sassi su auto nella notte dal cavalcavia di Corso d'Italia in direzione Castro Pretorio, nel centro di Roma. E' accaduto intorno all'1.30. Inizialmente c'era stata la segnalazione di una caduta di calcinacci che avevano danneggiato alcune auto in transito. Arrivati sul posto pattuglie della polizia locale e polizia hanno verificato che non si trattava di una caduta di calcinacci ma sembrerebbe un lancio di sassi. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di zona per ricostruire cosa è caduto. Danneggiate lievemente alcune auto. Non risultano feriti. Ma la paura c'è stata.