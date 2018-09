Usa:3 neonate le bimbe accoltellate a Ny

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Sono tre neonate ad essere state ferite a colpi di coltello in un nido nel Queens, a New York. Lo riferisce la polizia citata dalla Nbc. Le tre piccole hanno rispettivamente 3 giorni, 20 giorni e un mese. Due sono state ferite all'orecchio e al labbro, l'altra allo stomaco. Sono tutte in condizioni "critiche ma stabili". Sul luogo, la polizia ha rinvenuto una mannaia e un coltello da macellaio.