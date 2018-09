Fitch,crescita Italia si fermerà a +1,2%

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Fitch taglia le stime di crescita per l'Italia, portandole all'1,2% per quest'anno (da 1,3% di giugno) e confermando +1,2% per il 2019 e +0,9% per il 2020. Lo si legge in un breve documento, un aggiornamento del Global Economic Outlook dell'agenzia di rating, dopo una crescita italiana che nel secondo trimestre è stata "la metà di quanto prevedevamo nel GEO di giugno".