Casellati saluta ciclotour Costituzione

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Sarò a pedalare con voi.. pedalo fortemente in questa struttura ma vi seguirò in tutta l'Italia".

Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha salutato, a Palazzo Giustiniani, gli organizzatori e un gruppo di partecipanti del viaggio ciclo-storico 'La storia in bici - Sulle ali della libertà' che ricorda i 70 anni della firma della Costituzione. La pedalata partirà a Torino il 25 settembre e arriverà a Roma il 29. "Ormai pedalare è diventato un linguaggio popolare - ha continuato la presidente - Quando diciamo 'hai voluto la bicicletta e ora pedala' è un significato che va oltre la battuta. Significa mettersi in gioco, lavorare con professionalità, avere costanza e quindi pedalare ha assunto una valenza positiva". E ancora: "Bici è sì competizione, agonismo ma anche scambio leale", perché "qui si coniuga storia, sport, amicizia, solidarietà e lealtà. E' un intreccio che dovrebbe verificarsi sempre in questi momenti della nostra vita quotidiana".