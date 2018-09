Bonisoli, occhi del mondo su Matera

(ANSA) - MATERA, 21 SET - "Nel 2019 avremo gli occhi del mondo puntati su Matera": così il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, rispondendo all'ANSA ha sintetizzato l'attesa anche internazionale per Matera Capitale europea della Cultura nel 2019. "Il vero obiettivo, però - ha aggiunto Bonisoli - è avviare un ciclo positivo che può andare avanti 15-20 anni", creando "un'offerta culturale che attiri le persone in un polo di attrazione del Sud Italia a livello mondiale". Bonisoli è oggi nella Città dei Sassi per presentare il programma definitivo di Matera 2019.