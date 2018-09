Bonifazi, nessun finanziamento illecito

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Non c'è nessun finanziamento illecito al Pd, non c'è nessuna fattura falsa della Fondazione Euy. Abbiamo tutti i documenti in regola. E siamo pronti a dimostrarlo in qualsiasi sede". Lo scrive su Twitter il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi, indagato con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti dalla procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alla politica dell'imprenditore Luca Parnasi, arrestato a giugno per la vicenda dello stadio della Roma.