Bankitalia:al via iter rinnovo vice dg

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, convocato in seduta straordinaria, su proposta del Governatore ha dato oggi avvio all'iter per il rinnovo del mandato del Vice Direttore generale Fabio Panetta". Lo rende noto via Nazionale che ricorda come la procedura, disciplinata dallo Statuto della Banca d'Italia, prevede che il rinnovo sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.