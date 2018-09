Alberto Angela, una scoperta al Mann

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Potrebbe essere l'olio d'oliva solidificato più antico mai ritrovato: è in una bottiglia di vetro conservata nei depositi del Museo archeologico nazionale di Napoli e proviene da una delle città vesuviane sepolte dall'eruzione del 79 d.C. E' stato Alberto Angela, accanto a Paolo Giulierini, direttore del MANN, a mostrare il reperto che ha 'scoperto' lavorando nei depositi del museo. Una sorpresa mostrata nel corso della presentazione di "Stanotte a Pompei", in onda il 22 settembre su Rai1 in prima serata. Il reperto è attualmente studiato dagli esperti del dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli.