Portata Pakistan: fratello, lo ha voluto

(ANSA) - MONZA, 20 SET - "Non volevamo il suo uomo nella nostra famiglia perché non è una bella persona, è pericoloso, non è vero che non volevamo studiasse". Sono le parole di Raza, fratello di Memoona Safdar, la giovane pakistana che ha chiesto aiuto alla sua scuola, spiegando di essere stata costretta ad abbandonare gli studi e a lasciare l'Italia dalla sua famiglia.

"Lei è voluto andare in Pakistan, poi voleva tornare, mio padre le ha detto che non avremo accettato lui, lei lo ha sposato e da quello che so aspetta forse un figlio", ha affermato il fratello.